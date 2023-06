- L'Edito du Dimanche

Publié le Dimanche 4 juin 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Le handicapé n'est pas forcément lui que l'on croit

Le soleil brille, il fait beau, il fait chaud. Le temps est bon, le ciel est bleu, je n’ai pas d’ami qui sont aussi mes amoureux, mais le printemps met un pied dans l’été et ça, ça fait quand même du bien. C’est un temps à ressortir les barbecues et les handicapés mentaux.Euh…Ok, l’association est maladroite et pourrait faire naître en vous, malades que vous êtes, des idées de bûcher humain sur des personnes en situation de handicap. Alors que franchement, les seuls déficients mentaux qui méritent qu’on leur craque une allumette aux pieds pour faire un grand feu de joie – et Dieu sait si je milite pour ça – sont les routiers et les fans de rap français. Mais c’est un autre débat. Revenons à nos moutons.Cette météo quasi-estivale pousse, disais-je, à ressortir les barbecues et les handicapés mentaux. Ayant pas mal bougé cette semaine hors de mon doux foyer pour remplir quelques obligations professionnelles et personnelles, je me suis retrouvé plusieurs fois entouré par personnes en situation de handicap mental. Dans le RER, tout d’abord. Ils ont débarqué en bande. En troupeau, aurais-je même pu dire pour donner une plus juste idée de leur nombre imposant, si le terme ne risquait pas de choquer quelques bienpensants prompts à m’accuser de les comparer honteusement à des animaux et réclamer ma tête sur le billot alors que c’est un terme que j’utiliserais volontiers pour n’importe quel être vivant avec une, deux, trois, quatre voire cinq, huit ou dix pattes, indépendamment de son origine, son apparence ou son quotient intellectuel. Aujourd’hui, il faut faire attention à ce que l’on dit. Mais bref. J’étais dans le RER, disais-je, quand une harde de déficients intellectuels a débarqué dans le wagon. Ils étaient dirigés par une accompagnatrice qui, telle la bergère à qui l’on a tué le chien, semblant complètement dépassée et incapable de canaliser ses bêtes. En tout cas, ils se sont répandus dans le wagon et, comme il y avait une place à côté de moi, une jeune demoiselle s’est assise en me fixant de ses grands yeux bleus en amande. Puis tout à coup, elle m’a pris la main. L’accompagnatrice a bien essayé de l’en dissuader parce que, j’avoue, c’est un peu familier comme interaction sociale et qu’en plus, on n’avait même pas été présenté ni même matché sur Tinder, mais je lui ai répondu que ça ne me dérangeait pas, qu’il n’y avait aucun problème. Je suis un gars plein de gentillesse et d’amour pour son prochain. Je ne cesse de vous le répéter, et avoir un comportement ouvert et sympathique, c’est répandre un peu de bonheur dans le monde et ça fait toujours du bien.Bon, quand ma nouvelle compagnie a décidé, toujours dans un élan de fascination et d’échange amoureux, d’étaler ses crottes de nez sur ma main, j’avoue que j’ai été un peu moins dans l’idée de partage et de séduction quand bien même l’accompagnatrice m’a expliqué que c’était sa manière de me dire qu’elle m’aimait bien. Malgré tout, moi aussi je l’aimais bien. Je me suis dit qu’il fallait donc que je fasse pareil pour lui montrer. C’est quand j’allais me moucher dans son tee-shirt que l’accompagnatrice s’est interposée en me disant que non mais ça va pas mais vous êtes malade ou quoi. Alors j’ai répondu que je pencherais pour le quoi, parce que je ne me sentais pas malade, mais je ne suis pas médecin alors bon. De toute manière, c’était mon arrêt et j’ai dû quitter le train sous les cris de ma nouvelle conquête qui résonnaient dans tout le wagon : « Monsieur je t’aime ! ». L’histoire aurait pu s’arrêter là, mais j’ai encore une fois été au centre d’une anecdote pas banale, hier, en faisant mes courses au supermarché. Assez pressé par le temps, j’arpentais les rayons d’un pas rapide. J’avais laissé mon caddie un peu plus loin et était revenu en arrière parce que je m’étais rendu compte que j’avais oublié de prendre des cotons-tiges. Il faisait beau, il faisait chaud, j’étais guilleret et je trottinais donc dans le rayon en sifflotant et en jonglant avec mon paquet de cotons-tiges. C’est au bout de l’allée que j’ai failli buter contre un fauteuil roulant poussé, il est vrai, un peu trop vite. Dans le fauteuil, un ado tirant sur le jeune adulte qui n’avait pas toutes les cases alignées. Au bout du fauteuil, sa mère. En évitant la collision, j’ai malencontreusement fait chuter mon paquet de cotons-tiges sur la tête du jeune homme. Alors que la mère se répandait en excuses et que je faisais de même, le garçon, lui, riait à gorge déployée. Ça aurait été un pack d’eau minérale, il aurait sans doute été moins joyeux, mais là, c’étaient des cotons-tiges (sans emballage carton) et il s’esclaffait. Quand sa mère lui a demandé de me rendre le paquet, il était toujours dans l’idée de rigolade et a donc trouvé amusant de me le lancer. Haut. Et très fort. En essayant de le rattraper, je me suis éclaté dans le rayon tomates. Et c’était tellement drôle qu’il a entreprit de me lancer tout ce qu’il avait dans son panier : du déodorant, une bombe de chantilly, un paquet de pâtes fraîches et une botte de poireaux…Je vous l’ai déjà dit, je suis un gars plein de gentillesse et d’amour pour son prochain. Et avoir un comportement ouvert et sympathique, c’est répandre un peu de bonheur dans le monde et ça fait toujours du bien. Moi j’étais en vrac dans les fruits et légumes alors je me suis dit que pour jouer, j’allais lui envoyer des trucs aussi. J’ai pris une pastèque et…Enfin bref.J’ai eu une semaine agitée et là, il faut que je vous laisse, je dois aller acheter des grillades pour le barbecue. En parlant de barbecue, justement, la semaine prochaine, je vous apprendrai comment faire un feu d’artifice pas cher et très spectaculaire. Avec juste de bonnes braises, un lance-pierres et plein d’oiseaux qui viennent picorer vos graines de pelouse. Effet garanti.