- Spiritle, un jeu de stratégie jouable à 4

Publié le Lundi 5 juin 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

C'est l'histoire de la vie...

Développé par Fabled Game Studios, un studio indépendant chinois à qui l'on doit le jeu Pirates Outlaws, Spiritle est un jeu de plateau, jeu de stratégie au tour par tour destiné à être joué à 4.Chaque joueur va contrôler l'esprit d'un des quatre éléments : Whisky, Merguez, Saucisson et Vin. A moins que ce ne soit Terre, Eau, Air, Feu. Je ne me souviens plus. Ces 4 éléments, incarnés en un animal, vont se défier pour une place sur le Grand Arbre du Monde.Le jeu proposera aussi un mode coop à 4 et un mode 2v2.