- The King of Fighters XIII Global Match débarque en bêta

Publié le Lundi 5 juin 2023 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Mandales online

SNK Corporation lance la bêta de son jeu The King of Fighters XIII Global Match sur PS4 uniquement. Le jeu final sortira, quant à lui, sur PS4 et Nintendo Switch.La bêta début demain à 4h du mat' et se terminera à la même heure le lundi 12 juin.The King of Fighters XIII Global Match, c'est l'un des jeux les plus appréciés de la franchise, dixit SNK, optimisé avec du jeu en ligne doté de rollback netcode, des lobbies et des fonctionnalités de spectateur.La bêta est accessible gratuitement et sans nécessiter un abonnement PlayStation Plus.