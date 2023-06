Le jeu de stratÃ©gie The Valiant arrive sur PlayStation et Xbox cet Ã©tÃ©

Publié le Mardi 6 juin 2023 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

On va se la jouer Moyen-Âge...

Mélange d'action et RTS (jeu de stratégie en temps réel) avec des éléments de RPG, The Valiant raconte l'histoire de Theoderich von Akenburg, à l'époque des chevaliers. Son frère d'arme, Ulrich, est obsédé par sa quête de réunir les fragments du bâton d'Aaron, relique puissante qui pourrait plonger le monde dans le chaos. Alors que Theoderich a juré de ne jamais reprendre les armes et goûte une retraite paisible, il va devoir briser son serment et tenter de stopper son ami.Sorti sur PC en fin d'année dernière, le jeu est annoncé sur PlayStation et Xbox pour cet été. Il devrait sortir en juillet. The Valiant, édité par THQ Nordic, sera proposé au prix de 24,99 €.Pour rappel, le jeu vous demandera de bien préparer vos missions car il n'y a aucune construction de camp de base pour créer des unités ou apporter du soutien à vos troupes. Vos soldats seront menés par des héros ayant chacun des capacités spéciales, à utiliser à bon escient.