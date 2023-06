EA Sports F1 23 dÃ©voile sa bande-son

Publié le Mardi 6 juin 2023 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Et c'est pas fifou

070 Shake - Cocoon (Martin Garrix & Space Ducks Remix) 100 gecs - 757 2hollis - FORFEIT Anna Lunoe & Touch Sensitive - Real Talk (Boys Noize Remix) Anna of the North - I Do You BAYNK ft. DRAMA - 1 Chance Catching Flies - Oi DNMO - Speed of Light Flume - Go (Otik Remix) Fred V ft. Hamzaa - Freefall Golden Features ft. Rromarin - Endit Hot Chip - Eleanor (Krystal Klear Remix) J Wax - Oceans JADED - Show My Love Kx5, deadmau5, Kaskade ft. The Moth & The Flame - Alive LODATO x Ally Ahern - Don't Cry LoveLeo - All Or Nothing LP Giobbi ft. Little Jet - Can’t Let You Go Metrik - Immortal Nicky Romero, EDX - Out Of Control Rêve - Big Boom Romy & Fred again.. - Strong SBTRKT - Miss The Days Skrillex ft. Noisia, josh pan & Dylan Brady - Supersonic (My Existence) SOLAH - Everything is Possible Solardo, Vintage Culture, Lowes - Adidas & Pearls Sophie and the Giants ft. MEARSY - DNA Swedish House Mafia ft. Fridayy - See The Light The Chemical Brothers - No Reason Tiësto x Tate McRae - 10:35 Tseba - We've Got A Good Thing Going Unglued x Whiney x Lens ft. Doktor - If You Like That Wet Leg - Too Late Now (Soulwax Remix) Whyte Fang - Transport God Wilkinson x Issey Cross - Used to This

EA Sports F1 23 est prévu pour le 16 juin sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Et Electronic Arts a dévoilé les différents artistes qui seront présents dans la bande-son du jeu.On espère qu'il y aura une option pour couper la musique parce que, bon, c'est loin d'être ma came, quand même.La Playlist est disponible sur Spotify . On y retrouve :Avouez que c'est quand même bien de la grosse merde, non ?