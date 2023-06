My Little Universe, un jeu colorÃ© pour amÃ©nager sa planÃ¨te

Publié le Mardi 6 juin 2023 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Planet Staging

Petit jeu indépendant prévu sur Steam , développé par le studio Estoty et édité par SayGames, My Little Universe vous permet de diriger un bonhomme silhouette bien décidé à faire de sa nouvelle planète un petit paradis. Il va donc falloir créer votre maison, vos bâtiments, vos dépendances et globalemen, tout ce qui peut vous faire plaisir, en récupérant les ressources qui vous entourent.Mais attention, des monstres pourraient tout venir détruire et il faudra donc les repousser...Le jeu est jouable en coop locale. Une démo est d'ores et déjà disponible. Le jeu devrait sortir dans le courant de l'année.