Publié le Mardi 6 juin 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

La Grivette

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo Switch) Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo Switch) Hogwarts Legacy (PS4) The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Edition Collector (Nintendo Switch) The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo Switch)

FIFA 23 Star Wars Jedi Survivor Call of Duty Modern Warfare II

Forza Horizon 5 Star Wars Jedi Survivor Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy FIFA 23 Hogwarts Legacy Deluxe Edition

Hogwarts Legacy FIFA 23 Hogwarts Legacy Deluxe Edition

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Mario Kart 8 Deluxe The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Edition Collector

Football Manager 2023 Microsoft Flight Simulator A Way Out

Cette semaine encore, le SELL nous livre son top des ventes de jeux vidéo en France. Il s’agit de la 21semaine de 2023.Comme chaque semaine d’ailleurs, nous l’illustrons avec un fromage. Cette semaine, nous vous faisons découvrir la Grivette. Il s'agit d'un fromage fermier au lait entier et thermisé de Brebis, à pâte molle et à croûte fleurie et cendrée, qui vient du département de la Lozère en région Occitanie.Très très peu de changement dans le top cette semaine. Un ou deux jeux échangent leur place, selon les plateformes, mais aucune arrivée notable, ni aucun nouveau jeu. Status quo.