Tarisland en bêta fermée le 27 juin

Publié le Mardi 6 juin 2023 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Inscriptions gratuites

Nouveau jeu annoncé il y a quelques semaines, Tarisland est un MMORPG Fantasy prévu cette année sur PC et mobile. Vous pourrez jouer sur l'une ou l'autre plateforme sans aucun souci, en gardant votre partie.Les développeurs de Level Infinite annoncent une bêta fermée, à rejoindre en s'inscrivant sur le site officiel , qui débutera le 27 juin. Sur Android, elle sera disponible pour le Brésil, le Canada, les Philippines et le Royaume-Uni. Sur PC, ce sera mondial.Tarisland met en scène un monde déchiré par la rivalité de 3 Dieux. 10 modes de jeu différents seront proposés.Les développeurs promettent un monde avec de très nombreux biomes, neuf classes de personnages, deux types de spécialisation, plus de 40 talents pour les personnages, une personnalisation riche, de nombreux équipements...La bêta permettra de jouer l'une des sept classes et d'explorer trois régions : le Canyon d'Ancash, SilverLit, la Forêt Brumeuse.