The Elder Scrolls Online: Necrom est sorti sur PC

Publié le Mardi 6 juin 2023 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Nyarlathotep est dans le coin ?

Plus de trente heures de nouveau contenu vous attendent dans cette nouvelle extension pour The Elder Scrolls Online, baptisée Necrom.Elle vient de sortir sur PC et sera disponible le 20 juin sur Xbox One, Xbox Series, PS4 et PS5.Necrom ajoute deux nouvelles zones, Péninsule Telvanni et Apocrypha, une nouvelle classe inédite, l'arcaniste, des donjons, des antres, des boss de groupe, et de nombreuses quêtes à remplir.Inspirée du Necronomicon, bien entendu.