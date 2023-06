- Fields of Glory: Kingdoms, un nouveau 4X médiéval

Publié le Mercredi 7 juin 2023 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Nutrisco et extinguo

Développé par Ageod et édité par Slitherine, Fields of Glory: Kingdoms a été annoncé pour une sortie sur PC en 2024. Il s'agit d'un nouvel opus de la saga Fields of Glory qui, ici, vous envoie en 1054 et va, durant deux siècles, vous permettre d'évoluer en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient.Vous devrez étendre et faire prospérer votre royaume, en vous servant de toutes les armes nécessaires en votre possession : guerre, commerce et diplomatie.Construction de bâtiments dans les villes (400 différents disponibles), gestion de votre dynastie, gestion de vos généraux qui auront, selon leurs qualités, une influence sur vos troupes...Le jeu s'annonce assez complet et se dévoile dans une longue vidéo.