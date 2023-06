Transformers : Rise of the Beasts, la critique du film

Publié le Mercredi 7 juin 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Optimum ?

Le problème avec Sylvain, c'est qu'il s'investit trop dans les films. On l'envoie voir Thor ? Paf, il déambule toute la semaine avec une perruque blonde et un marteau. On l'envoie voir Star Wars ? Paf, il tape sur tout le monde pendant une semaine avec un sabre laser en plastique, bruits de bouche en prime. On l'envoie voir Spider-man ? Paf, il se promène quinze jours avec le costume avant qu'on se rende compte que la fermeture éclair est bloquée et que c'est pour ça qu'il le porte toujours. Alors je vous laisse imaginer la vision d'horreur quand on l'a envoyé voir Wonder Woman.Là, il est allé voir le dernier film Transformers. On s'est dit qu'il n'allait quand même pas se transformer en robot à tout bout de champ.C'était sans compter son imagination débordante, à laquelle on ajoutera un permis de conduite sans doute obtenu à grands renforts de bakchich. Il aura suffit d'un virage sur une route un peu humide pour que sa toute nouvelle voiture se retrouve façon Bumblebee. Il va bien, notez. Aucune blessure, aucune séquelle, juste une voiture qui a nécessité trois heures de découpe par les pompiers pour réussir à le désincarcérer.