Gori: Cuddly Carnage, un jeu de plateformes très bizarre

Publié le Jeudi 8 juin 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Rage against the licornes

Gori: Cuddly Carnage est un mélange de plateformes et d'action, ou plutôt de hack'n slash et... de skateboard, dans lequel vous incarnez un chat qui se déplace sur son skate volant mortel. Il va combattre des jouets démoniaques, comme des licornes mutantes et les découper à coups de planche, affronter des peluches, les démembrer...Ambiance futuriste et éclairage néon pour ce jeu prévu cette année sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.Il est signé Wired Productions et une bande-annonce a été dévoilée :