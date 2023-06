Nova Lands, un jeu de gestion de base et de colonisation de planÃ¨tes

Publié le Jeudi 8 juin 2023 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

On va pas se laisser emmerder par des aliens, non plus...

Développé par le studio indépendant Behemutt et édité par HypeTrain Digital, Nova Lands sort le 22 juin sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Il s'agit d'un jeu de construction de base, d'exploration et d'action.Vous allez découvrir une nouvelle planète qu'il faudra coloniser. En construisant une base, tout d'abord, puis en faisant en sorte qu'elle se développe. Grâce à vos bots, auxquels vous pourrez assigner des tâches, vous pourrez récupérer des ressources, construire des bâtiments, découvrir de nouvelles technologies et vous défendre contre la faune locale.Il faudra, bien évidemment, explorer de plus en plus loin cette nouvelle terre pour en découvrir toutes les richesses.