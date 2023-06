Expendables 4 : dÃ©couvrez la premiÃ¨re bande-annonce

Publié le Jeudi 8 juin 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Baroud d'honneur

Après deux premiers opus détonnants et un troisième un peu moins enlevé malgré quelques fulgurances, Expandables 4 sortira le 11 octobre prochain. Il marquera la passation de pouvoir entre Stallone et Jason Statham. En effet, ce dernier devrait devenir le nouvel homme fort des Expandables et le leader pour de futurs films.On y retrouvera donc Jason Statham, Dolph Lundgren, Randy Couture et Sylvester Stallone rejoints par Curtis « 50 Cent » Jackson, Megan Fox, Tony Jaa, Iko Iwais, Jacob Scipio, Levy Tran et Andy Garcia.Le film est signé Scott Waugh.