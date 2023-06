Forgotlings : un nouveau jeu d'action-aventure cinÃ©matique

Publié le Jeudi 8 juin 2023 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Je suis une poupée de cire...

Développé par le studio Throughline Games et édité par Hitcents, Forgotlings est présenté comme un jeu cinématique d'action-aventure. Il est annoncé pour 2024 sur PC, Xbox One, PS4, Xbox Series, PS5 et Nintendo Switch.Le jeu vous met dans la peau de Fig, un mannequin articulé de dessin, avec une tête de poupée façon Pinocchio sur son torse... Son but va être d'unifier toutes les tribus pour lutter contre une menace capable de détruire le monde.Le jeu s'illustre dans deux vidéos : une bande-annonce et une vidéo de gameplay.