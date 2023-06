Monster Hunter Rise: Sunbreak, nouvelle mise Ã  jour gratuite

Publié le Jeudi 8 juin 2023 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

La der ?

Au cours d’une table ronde des développeurs, Ryozo Tsujimoto (producteur de la saga Monster hunter), Yasunori Ichinose (Directeur de Monster Hunter: Rise) et Yoshitake Suzuki (directeur de Monster Hunter Rise: Sunbreak) ont présenté la nouvelle mise à jour gratuite qui arrivera pour le jeu Monster Hunter Rise: Sunbreak dans la journée.Cette mise à jour gratuite bonus intègre un nouveau monstre, le Malzeno Primordial, des modifications dans les augmentations d'armure et les décorations, ainsi que de nouvelles quêtes Evénement, jusqu'au 27 juillet. Elle ne sera disponible que sur Nintendo Switch.Tout le contenu des mises à jours 4, 5 et celle-ci seront ajoutés le 24 août sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series, en un coup.