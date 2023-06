Gangs of Sherwood sera disponible le 19 octobre prochain

Publié le Vendredi 9 juin 2023 à 09:40:00 par Cedric Gasperini

Rien à voir avec la légende de Robin des bois, en fait

Gangs of Sherwood prend date. Et c'est le 19 octobre qu'il sortira sur PC, PS5 et Xbox Series. Le jeu est développé par le studio Appeal et édité par Nacon.On vous en a déjà parlé, il s'agit d'un jeu d'action-aventure coopératif qui s'inspire (très) librement de la légende de Robin des Bois.Le jeu sera jouable à 4 et proposera autant de personnages à incarner : Robin, Frère Tuck, Petit Jean et Marianne. Ce sont les deux premiers personnages qui sont présentés dans la nouvelle vidéo du jeu. Robin, l'archer et Frère Tuck, le bourrin du lot avec sa masse.Vous pourrez découvrir, dans cette vidéo, que finalement, ça n'a pas grand-chose à voir avec Robin des Bois. Diversité oblige, on aura donc Robin, le blanc, Marianne, la femme, Frère Tuck, le noir et Petit Jean... le roux. J'en rigole encore.