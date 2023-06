MotoGP 23 est sorti

Publié le Vendredi 9 juin 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Moi je préfère les vélomoteurs...

MotoGP 23 vient de sortir sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC via Steam. Le jeu est édité par Milestone et développé par Dorna Sports S.L.Dans ce nouvel opus, le mode carrière a été retravaillé. La météo dynamique a été ajoutée. Et l'IA a été améliorée. Pour les novices, de nouvelles aides à la conduite ont été implémentées. Et pour la première fois en multijoueur, le crossplay sera disponible. Notez qu'en local, vous pourrez jouer à deux en écran partagé (crossplay non dispo sur PC et Nintendo Switch, écran partagé non dispo sur Nintendo Switch).Nous sommes sur le test, il arrive dès que possible.