(TEST) Farming Simulator 23 Nintendo Switch Edition (Nintendo Switch)

Publié le Jeudi 8 juin 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

J'aime l'odeur du fumier au petit matin

Je sais ce que vous vous dites. De par son parcours, et plus encore, son mode de vie, ce genre de jeu qui vous met dans la peau d'un argiculteur et éleveur, serait plus destiné à Vincent. Et vous avez raison. D'ordinaire, c'est lui qui s'y colle. Il découvre en virtuel son quotien réel et ça lui plait.Mais une récente catastrophe dans son élevage de poulets a plongé Vincent dans une détresse immense, qui le pousse à s'éloigner quelques temps de ce type de jeu vidéo.En effet, Vincent a perdu l'intégralité de ses poules, qui se sont toutes suicidées par peur de l'orage, en se pendant avec le grillage de leur poulailler. Parfaitement.Moi je voulais qu'il fasse une photo pour l'accrocher dans mon bureau, mais il ne l'a pas fait. Vous comprendrez que dans de telles circonstances, j'ai décidé de tester Farming Simulator 23 moi-même. Ne serait-ce que pour essayer d'écraser des animaux avec une moisonneuse-batteuse.