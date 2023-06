Ghostbusters: Spirits Unleashed annoncé sur Nintendo Switch

Publié le Vendredi 9 juin 2023 à 09:50:00 par Cedric Gasperini

La série qui m'a donné envie de tirer la nappe d'une table

Sorti au mois d'octobre dernier, n'ayant pas remué les foules, loin de là, Ghostbusters: Spirits Unleashed est annoncé sur Nintendo Switch plus tard dans l'année. Vous pouvez retrouver notre test ici Pour rappel, le jeu, développé et édité par IllFonic, est un jeu "solo" et multijoueur asymétrique de type action/survival horror tendance comédie. Le jeu vous met dans la peau d'un Ghostbuster fraîchement recruté. Le but est simple, une équipe de 4 chasseurs mettent tout en œuvre pour capturer les fantômes, boucher les failles et calmer les civils terrorisés par les évènements spectraux, le tout en tentant de limiter les dégâts. Tandis que le fantôme devra, au contraire, hanter les lieux grâce à la possession des objets, invoquer des serviteurs et terroriser les pauvres civils.Cette version Nintendo Switch permettra de jouer avec les joueurs sur les autres plateformes.