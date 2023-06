Baldur's Gate 3 s'offre une tête pour son grand méchant

Publié le Vendredi 9 juin 2023 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Larian Studios a dévoilé le personnage de Lord Enver Gortash, antagoniste du jeu Baldur's Gate 3. Il sera incarné par Jason Isaacs, connu du grand public pour ses rôles de Lucius Malefoy dans la franchise Harry Potter et du Capitaine Crochet dans le film Peter Pan de 2003.Après la disparition du Duc Gardecorbeau, la ville de Baldur's Gate a choisi Lord Enver Gortash, le créateur des Gardes d’Acier, pour défendre la ville.Une nouvelle vidéo présente ce personnage et l'acteur.Le jeu met en scène Minsc et Jaheira, deux des plus célèbres personnages de la saga se retrouvent après plus de 20 ans dans la ville de Baldur's Gate... et ce sera le point de départ de nouvelles aventures.Baldur's Gate 3 est attendu pour le 31 août sur PC et PS5, et plus tard sur Xbox Series.