John Carpenter’s Toxic Commando, un nouveau FPS façon 80's

Publié le Vendredi 9 juin 2023 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Jouissif ?

Inspiré de la filmographie de John Carpenter, à qui l'on doit quelques petites merveilles comme The Thing, New York 1997, Halloween ou, mieux, Les aventures de Jack Burton dans les griffes du Mandarin, le jeu John Carpenter’s Toxic Commando est un FPS en coop inspiré des classiques du cinéma des années 80.Le jeu sortira en 2024 sur PC, PS5 et Xbox Series.Jouable à 4 en coop, il vous demandera de faire face à des hordes d'infectés pour sauver la planète d'une invasion...On vous rappelle juste que John Carpenter, tout aussi génial soit-il, a enchaîné les bides (même les films qui sont aujourd'hui considérés comme cultes) et a toujours proposé des films à budget restreint et aux effets spéciaux aujourd'hui terriblement kitchs. Alors question référence, faut s'accrocher...