Fae Farm sort le 8 septembre sur PC et Nintendo Switch

Publié le Vendredi 9 juin 2023 à 11:05:00 par Cedric Gasperini

Les fées, ça n'existe pas

Fae Farm est un jeu sogné Phoenix Labs. Il vient d'être annoncé pour le 8 septembre prochain. Et il sortira sur Nintendo Switch et PC.Pour rappel, il s'agit d'un jeu de gestion d'une ferme, en multijoueur, dans un conte de fées. Il se déroule sur l'île magique d'Azoria où vous devez développer votre ferme, seul ou jusqu'à 4 joueurs, à l'aide de sorts magiques. Vous devrez la décorer, récolter de nouvelles ressources...Au fil du temps, vous pourrez l'agrandir, créer de nouvelles pièces, les décorer à leur tour... Il faudra explorer le monde pour découvrir de nouveaux sorts et de nouvelles ressources.Le jeu est disponible en précommande.