Throne and Liberty, un partenariat NCSoft et Amazon

Publié le Vendredi 9 juin 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Moi je veux jouer une loutre

Throne and Liberty est le nouveau MMORPG prévu sur PC et consoles, jouable aussi sur mobiles, développé par NC Soft (Guild Wars) et qui sera édité par Amazon Games.Initialement prévu pour sortir avant les grandes vacances, il a finalement été repoussé et ne donne plus de date de sortie pour le moment.Il s'agit d'un jeu à l'ambiance fantasy. Il promet un monde vivant dont les donjons changent en fonction des conditions météorologiques et des environnements, une narration où le passé, le présent et le futur sont liés, un système de classe libre où le rôle des joueurs est déterminé par le choix de leurs armes et un système de combat JcJ optionnel.Les joueurs pourront se transformer en animaux et ainsi voyager par air ou par mer.NC Soft promet également des batailles gigantesques et épiques. On vous laisse découvrir la nouvelle vidéo.