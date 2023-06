Bandai Namco dÃ©voile son RPG Sand Land

Publié le Vendredi 9 juin 2023 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Pâtés de sable ?

Bandai Namco s'est offert la licence Sand Land, manga créé par Akira Toriyama, à qui l'on doit Dragon Ball et Dr Slump. Outre un film d'animation en développement, l'éditeur sortira aussi un jeu vidéo. Et il vient d'être annoncé.Il s'agira d'un action RPG développé par IL CDA Inc, prévu sur PC, PS4, PS5 et Xbox Series.Sand Land se déroule dans un monde désertique où l'eau est une denrée extrêmement rare et précieuse. Démons et humains cohabitent dans ces lieux éprouvants. Sand Land raconte l'histoire de Beelzebub, le prince des démons, et Rao, un shérif d’une petite ville, qui partent à la recherche du lac fantôme situé quelque part dans le désert.Et le jeu vous permettra, bien entendu, d'incarner Beelzebub dans sa quête pour délivrer Sand Land de la sécheresse.