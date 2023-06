Publié le Vendredi 9 juin 2023 à 11:10:00 par Cedric Gasperini

L'aventure continue...

Suite attendue de Final Fantasy VII remake, Final Fantasy VII Rebirth s'offre une bande-annonce et dévoile du gameplay. Le jeu sortira début 2024 sur PS5.Il s'agira de la deuxième partie du proket FF7 lancé par Square Enix. La première était le remake, on vient de vous le dire, suivez un peu. Le troisième opus devrait, quant à lui, sortir en 2026.Le jeu permet de retrouver Cloud, Barret, Tifa, Aerith et Red XIII après leur fuite de la mégalopole dystopique de Midgar. Ils vont se lancer sur les traces de Séphiroth, parce que, ha ha, il n'est pas mort.Notez que le jeu sera indépendant et ne nécessitera pas le premier opus pour être joué. Pour être compris, ça, c'est une autre paire de manches.