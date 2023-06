- Marvel’s Spider-Man 2 sortira le 20 octobre

Publié le Vendredi 9 juin 2023 à 11:35:00 par Cedric Gasperini

L’Édition Deluxe numérique de Marvel’s Spider-Man 2 (89,99 €) inclura le jeu, tous les bonus de précommande, ainsi que 10 costumes exclusifs (5 pour Peter, 5 pour Miles), des stickers et des cadres supplémentaires pour le mode photo, ainsi que 2 points de compétence en plus.



L’Édition Collector (249,99 €) inclut un coupon pour l’Édition Deluxe numérique, ainsi qu’un boîtier Steelbook et une superbe statuette de 48 cm, qui met en scène nos Spider-Men aux prises avec le méchant préféré des fans : Venom.