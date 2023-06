- The Lord of the Rings: Return to Moria, un jeu de survie en coop

Publié le Vendredi 9 juin 2023 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Gollum aussi, c'était de la survie devant son écran, tout seul...

Signé Free Range Games et North Beach Games, The Lord of the Rings: Return to Moria est attendu pour la fin de l'année sur PC, PS5 et Xbox Series. Il s'agit d'un jeu en coop, de survie et de crafting.La nouvelle bande-annonce s'offre John Rhys-Davies comme narrateur, acteur qui jouait le personnage de Gimli dans la saga portée à l'écran par Peter Jackson.Le jeu va suivre nos amis les nains alors qu'ils s'embarquent pour un long voyage, dans le but de réclamer la Moria.Les joueurs pourront créer leur personnage. Il faudra alors survivre en exploitant les ressources offertes par la Moria, dans des niveaux générés aléatoirement. Il faudra aussi gérer le bruit, pour ne pas attirer les ennemis...