- Ubisoft annonce Prince Of Persia: The Lost Crown

Publié le Vendredi 9 juin 2023 à 11:25:00 par Cedric Gasperini

Le retour de la franchise culte

Après des années à avoir cru la licence morte et enterrée, Ubisoft vient de raviver Prince of Persia. Même si la manoeuvre ressemble à une tentative désespérée de sortir la tête hors de l'eau après ses derniers échecs, on saluera quand même la nouvelle parce que ça nous fait plaisir de retrouver ce bon vieux Prince. Même si le projet n'a pas l'envergure d'un Triple A.Prince Of Persia: The Lost Crown est un jeu de plateforme et d’action-aventure prévu pour le 18 janvier 2024 sur Nintendo Switch, PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.Dans cette aventure, les joueurs incarneront Sargon, un jeune guerrier membre du groupe d’élite Les Immortels, qui a été envoyé à la rescousse du Prince Ghassan.Il s'agira d'un jeu de type metroidvania.