- Mortal Kombat 1, premier trailer de gameplay

Publié le Vendredi 9 juin 2023 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Alléchant ?

Mortal Kombat 1 sortira le 19 Septembre, sur PC, Nintendo Switch, PS5 et Xbox Series. Le jeu est développé par NetherRealm Studios et édité par Warner Bros Interactive.Une nouvelle vidéo, la première de gameplay, a été diffusée. Elle présente différents personnages comme Liu Kang, Mileena, Kitana, Lin Kuei Scorpion et Suib-Zero, Raiden, Kung Lao, Johnny Cage ou Kenshi Takahashi.Elle met surtout en lumière le nouveau système de Kombattants Kaméo proposant une liste de personnages venant aider les joueurs au cours des affrontements. Vous découvrirez ainsi les versions Kaméo de Scorpion, Sub-Zero, Sonya Blade, Kano, Goro, Kung Lao, Stryker et Jackson « Jax » Briggs.