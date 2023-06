- Sega annonce Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name

Publié le Vendredi 9 juin 2023 à 11:50:00 par Cedric Gasperini

Franchement, y'avait pas plus court comme titre ?

Sega et Ryu Ga Gotoku Studio ont annoncé le développement du jeu d'action-aventure Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name. Il sortira le 9 novembre 2023 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.Sous ce nom stupidement trop long se cache l'histoire de Kazuma Kiryu, répondant au nom de code « Joryu ». Il s'agit d'un ancien yakuza qui a simulé sa propre mort et renoncé à son nom pour protéger sa famille.Le jeu vous permettra de déambiler à Sotenbori et Yokohama.Et vous pourrez boire des verres, chanter au karaoké du coin, faire des courses de pocket circuit...Enfin bref, typique de la série Yakuza, quoi...