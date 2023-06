(TEST) Disques durs Seagate Star Wars Special Edition FireCuda

Publié le Vendredi 9 juin 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

La Force mais surtout, la classe

Vous vous en doutez, avec tous les jeux que l'on teste à la rédaction, on a besoin de disques durs. Plein de disques durs. Qui soient fiables. Et que l'on puisse trimballer quand on se déplace.Alors quand on a la possibilité d'en tester un, histoire de voir s'il est bon, et bien on n'hésite pas. Surtout que les disques Seagate, ils ont quand même une classe folle.Qu'il s'agisse de leurs disques Xbox, PlayStation ou encore Marvel, Star Wars... ça claque. Et d'ailleurs, c'est la version Star Wars que l'on a testée. Grogu, pour être plus précis. Fan de la saga, Sylvain est fou de jalousie. Et fait la gueule depuis deux semaines. Ça rajoute au plaisir, non ?