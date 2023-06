La démo de Mythwrecked est sortie sur Steam

Publié le Lundi 12 juin 2023 à 09:45:00 par Yoann Schuler

Naufrage et mythologie grecque

Les dieux grecs ont le vent en poupe, et j'estime que c'est grâce (ou à cause, selon le point de vue) à Rick Riordan et son fameux Percy Jackson.Mythwrecked (Ambrosia Islands, de son nom complet) reprend donc ce panthéon afin de nous mettre dans la peau d'Alex, voyageuse qui s'est échouée sur une île peuplée de figures mythologiques méditerranéennes antiques. Notez que je fais des efforts pour éviter la répétition. Pour se lier d'amitié avec ces saints-patrons mystiques assaisonnés à l'huile d'olive, et ainsi emprunter leurs pouvoirs pour vous en allez, vous devrez explorer l'île pour trouver des sujets de conversation digne d'eux, avec un système de relation assez inventif.Mythwrecked devrait sortir bientôt, sans plus de précision, sur Steam. Vous pourrez retrouver des images du jeu dans cette vidéo (ou dans un sixième de cette vidéo, plus précisément, mais rendez vous à 28 secondes pour ce qui nous intéresse) :