Eternights arrive en septembre !

Publié le Lundi 12 juin 2023 à 10:10:00 par Julia Bourdin

Romance pleine d’action !

Studio Sai a annoncé que son prochain RPG entre action et romance sortirait en septembre sur PS et PC. Et pour fêter ça, on nous offre une nouvelle bande-annonce.Dans Eternights, l’humanité se change petit à petit en monstres obsédés par la violence et vous cherchez le remède capable de lui offrir un avenir meilleur. C’est une course contre la montre qui vous attend et qui vous mènera à étudier les connections humaines et la valeur intrinsèque de l’amour. A vous de choisir comment vous dépenserez les jours restants avant la fin du monde.Entre autres activités, vous devrez braver des donjons à l’aide de compagnons aux capacités uniques, affronter des monstres selon des résistances élémentaires ou encore résoudre des puzzles.Bref, ça a l’air plutôt mignon et on a hâte de savoir si le pouvoir de se tenir la main en amoureux peut sauver le monde.