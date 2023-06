Une démo pour le RPG narratif Broken Roads

Publié le Lundi 12 juin 2023 à 10:00:00 par Julia Bourdin

The Boulevard of Broken Dreams ?

Drop Bear Bytes et Versus Evil nous proposent la démo sur Steam de leur RPG isométrique à venir : Broken Roads. Celle-ci vous permettra d’avoir un avant-goût du jeu avant la sortie plus tard cette année sur PC, Switch, PlayStation et Xbox.Il s’agit d’un RPG narratif qui ajoute aux traditionnels combats au tour par tour et à l’exploration une dimension philosophique le tout dans une Australie postapocalyptique. La démo vous permet de découvrir le rôle du Soldat engagé (Hired Gun en anglais), une des quatre origines qui seront disponibles dans le jeu final. L’origine impactera votre réputation, la façon dont les gens interagiront avec vous mais aussi où vous débuterez.Dans la démo tous les choix moraux seront affichés au joueur mais dans le jeu final certains seront cachés en fonction de la façon dont vous jouez votre personnage (sauf si vous activez l’option correspondante car vous préférez jouer comme ça), c’est le système baptisé le Compas Moral. Vos compagnons auront aussi leurs convictions, attitudes et choix.Même si ce n’est pas du tout mon genre de jeu et d’univers, la proposition et les intentions sont prometteuses et on espère que l’équipe réussira son pari.