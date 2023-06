Jusant, un nouveau jeu d’escalade signé Don't Nod

Publié le Lundi 12 juin 2023 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Hissého

Le studio et éditeur français Don't Nod se lance dans la grimpette. Jusant sera un jeu d'escalade, action & puzzle qui sortira à l'automne 2023 sur PC, Xbox Series X|S et PlayStation 5, et sera disponible avec le Xbox Game Pass dès sa sortie.Grimper. Et trouver les bonnes voies, les bons chemins pour en découvrir plus sur une civilisation perdue. Différents lieux vous attendent, différents biomes, différentes faunes et flores...Le jeu est à découvrir en vidéo mais aussi en démo, sur Steam