Bethesda dévoile son Starfield

Publié le Lundi 12 juin 2023 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Hâte !

En voilà, un autre jeu que l'on attend impatiemment. Il s'appelle Starfield, il est signé Bethesda, et c'est un RPG à la Skyrim ou Fallout 4, mais qui se déroule dans l'espace.Le jeu prend place en 2230, alors que l'humanité explore les planètes qu'il colonise au gré de ses découvertes. Vous allez rejoindre le dernier groupe d'explorateurs de l'espace, Consterllation, et rechercher des artefacts à travers la galaxie.Ajoutez des vaisseaux, des combats, des factions ennemies, des ressources à récupérer pour construire des avant-postes...Les précommandes sont ouvertes. Le jeu sortira le 6 septembre sur PC et Xbox Series. Notez qu'une manette et un casque aux couleurs du jeu seront mis en vente.