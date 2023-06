Forza Motorsport : le nouvel opus pour le 10 octobre

Publié le Lundi 12 juin 2023 à 10:50:00 par Cedric Gasperini

Toujours aussi bluffant

Le nouveau Forza Motorsport, qui n'aura pas de numéro soit dit en passant et s'intitulera donc simplement Forza Motorsport, sortira le 10 octobre prochain sur PC et Xbox Series. Il sera disponible via le Xbox Game Pass.Plus de 500 voitures seront pilotables. Nouveau mode carrière, événements multijoueurs, gestion des pneus et du carburant durant les courses, nouvelles évaluations des pilotes et de la sécurité, IA retravaillée, nouveaux systèmes de dégâts et de salissures et de visuels photoréalistes avec traçage de rayon en temps réel sur la piste, 20 environnements célèbres pour de nombreux circuits, conditions météorologiques dynamiques en temps réel...Le jeu envoie du lourd. Il est en précommande dès aujourd'hui.