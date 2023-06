Avowed, le nouveau jeu signé Obsidian Entertainment

Publié le Lundi 12 juin 2023 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Un bon petit RPG des familles ?

Annoncé il y a près de 3 ans maintenant, Avowed est le nouveau RPG signé Obsidian Entertainment et qui se déroulera dans le même univers que le jeu Pillars of Eternity.Un RPG en vue subjective qui se dévoile un peu plus aujourd'hui, dans une nouvelle vidéo.Vous êtes envoyé en Aedyr, une île qui serait, semble-t-il, en proie à une épidémie de peste qui touche les hommes comme les bêtes. Vous allez devoir enquêter sur cette épidémie et allez, bien évidemment, plonger dans les secrets ancestraux de cette île...On vous laisse découvrir cette vidéo de gameplay.