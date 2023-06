Le nouveau jeu Fable donne de ses nouvelles !

Publié le Lundi 12 juin 2023 à 11:10:00 par Cedric Gasperini

The BFG

On sait que Microsoft veut relancer la saga Fable depuis des années. De tentatives en abandons, voilà l'horizon qui s'éclaircit grâce à une nouvelle bande-annonce du jeu. Une bande-annonce façon "The BFG"... ou "Le bon Gros Géant", si vous préférez, mais une bande-annonce quand même.Le jeu est développé par Playground Games, un studio appartenant à Microsoft.Aucune autre info, ni sur la date (mais on table sur 2024 au mieux), ni sur le contenu.Juste une vidéo...