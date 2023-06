Microsoft Flight Simulator 2024 en vidéo

Publié le Lundi 12 juin 2023 à 11:50:00 par Cedric Gasperini

Superbe

Le prochain opus de la saga de simulateur de vol signée Microsoft, j'ai cité Microsoft Flight Simulator 2024, sortira, comme son nom l'indique, en 2024, sur PC et Xbox Series.Le jeu se voudra plus réaliste, plus beau, plus complet aussi et plus diversifié. Vous pourrez incarner un pilote de canadair, d'hélico de sauvetage, d'hélico de transport de marchandise, d'avion de secours, d'avion d'épandage, de coucou pour les fans de saut en parachute, de gros transporteur à travers le monde entier, mais aussi de pilote de virevolte, et j'en passe et j'en oublie. Tout est dans la nouvelle vidéo.C'est développé par Asobo et ça a l'air dément.