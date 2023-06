En Garde!, le nouveau jeu des étudiants de Rubika

Publié le Lundi 12 juin 2023 à 12:40:00 par Cedric Gasperini

Sympa tout plein

Projet étudiant de la promo 2018 de l'école Rubika Supinfogame, En Garde! a continué son développement et devrait sortir cette année sur PC.Il est signé du tout nouveau studio Fireplace Games, créé par les étudiants, donc, et qui s'est étoffé au fil des ans.Un jeu de cape et d'épée, à base d'attaques, de parades, de ripostes, bref, un petit plaisir d'escrime à l'ambiance sympathique.Le jeu se déroule dans une atmosphère Fantasy du XVIIIe siècle, alors que l'épéiste légendaire Adalia de Volador s'oopose au cruel Comte-Duc, tyran qui oppresse le peuple.On saute, on virevolte, dans une ambiance légère, façon films de cape et d'épée des années 30, c'est-à-dire avec de l'accrobatie autant que des punchlines qui font mouche.Et à la fin de l'envoi, elle touche.