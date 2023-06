Still Wakes the Deep, un nouveau jeu d'horreur

Publié le Lundi 12 juin 2023 à 12:30:00 par Cedric Gasperini

Vous allez mouiller votre culotte

Still Wakes the Deep est le nouveau jeu d'horreur signé The Chinese Room, le studio derrière les classiques du genre Amnesia, Everybody's Gone to the Rapture et Dear Esther. Il sortira sur PC, Xbox Series et sera disponible via le Game Pass, au printemps 2024.Le jeu se déroule en 1975, sur une plateforme pétrolière dans la mer d'Ecosse. Et tout ne va pas se passer comme prévu... l'horreur s'est réveillée des profondeurs de la mer...Préparez-vous à flipper votre race. Et ça commence par une vidéo du jeu.