South of Midnight, un jeu vaudou

Publié le Lundi 12 juin 2023 à 12:50:00 par Cedric Gasperini

Intéressant

On ne saura pas grand-chose de South of Midnight, si ce n'est qu'il est annoncé sur PC et Xbox Series et qu'il fera partie du Xbox Game Pass.Le jeu est développé par Compulsion Games, à qui l'on doit les jeux Contrast et Happy Few.Ambiance vaudou, magie noire et blues sont au coeur de cette histoire qui vous permettra d'incarner Hazel, une tisseuse, c'est-à-dire une personne capable d'utiliser les fils du destin pour réparer les anomalies des personnes ou des lieux.Une vidéo, à l'ambiance prenante, a été dévoilée.