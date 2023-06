Critter Cove, un jeu de vie insulaire

Publié le Mardi 13 juin 2023 à 09:50:00 par Cedric Gasperini

Y'aura du rhum ?

Développé par Gentleman Rat et édité par Tinybuild, le jeu Critter Cove se déroule sur une petite île. Vous allez devoir l'explorer, que ce soit sur terre ou dans la mer, à la recherche de ressources mais aussi de trésors. Il faudra également construire vos bâtiments pour développer votre village, créer des objets...Critter Cove se veut un jeu relaxant, sur une île tropicale, pour juste passer un bon moment. Et bien entendu, vous pourrez pêcher. Parce que c'est important, ça, la pêche, dans les jeux vidéo.Le jeu est prévu sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series en 2024, mais sortira en accès anticipé sur PC à la fin de l'année.