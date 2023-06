The Legend of Heroes: Trails into Reverie dévoile son gameplay

Publié le Mardi 13 juin 2023 à 09:40:00 par Cedric Gasperini

Avec un gros nounours en peluche

The Legend of Heroes: Trails into Reverie va vous raconter l'histoire de trois personnages : le héros de guerre Rean Schwarzer, le libérateur Lloyd Bannings et le mystérieux homme masqué "C". Durant toute la partie, vous allez alterner entre les trois points de vue, entre les trois aventures. Lloyd Bannings doit reprendre les armes pour défendre sa ville, Crossbell, en proie à une terrible menace. Rean Schwarzer, de l'académie de Thors, doit interrompre alors ses cours. Quand à "C", il semble revendiquer la ville-état...Pour rappel, le jeu est signé Plaion et NIS America et prévu pour le 7 juillet 2023 sur PS4, PS5 et Nintendo Switch.Un nouveau trailer de gameplay a été diffusé. Il vous montrera comment créer des objets, comment utiliser les Arts mystiques ou des capacités telles que Brave Orders et United Fronts pour que votre équipe agisse de concert durant les combats.