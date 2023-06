Daymare : 1994 Sandcastle s'offre une nouvelle bande-annonce

Publié le Mardi 13 juin 2023 à 10:10:00 par Cedric Gasperini

Promenade de santé

Daymare: 1994 Sandcastle est un survival-horror à la troisième personne, développé par Invader Studios, à sortir sur PC, Xbox One et Series ainsi que sur PS4 et PS5 le 30 août prochain. Il s'agit de la préquelle du jeu Daymare 1998.Dans le jeu, vous allez incarner l'agent spécial Dalila Reyes. Elle travaille pour l'unité H.A.D.E.S. (Hexacore Advanced Division for Extraction and Search) et doit entrer dans le centre de recherche expérimentale le plus avancée des Etats-Unis. Elle va y découvrir toutes sortes de monstres plus horribles les uns que les autres...Une nouvelle vidéo de gameplay a été diffusée. Une démo est d'ores et déjà téléchargeable gratuitement, au moins sur PC