Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, une nouvelle vidéo

Publié le Mardi 13 juin 2023 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Annoncé dans la nuit de dimanche à hier, la prochaine extension de Cyberpunk 2077 s'intitule Phantom Liberty et est d'ores et déjà disponible en précommande.CD Projekt Red l'a annoncé pour le 26 septembre prochain.Phantom Liberty se déroulera dans un nouveau quartier de Night City, Dogtown. Vous allez plonger dans une intrigue tournant autour de la politique et l'espionnage, dans le but de sauver le Président des Nouveaux Etats-Unis d'Amérique, alors que sa navette orbitale a été shootée et qu'elle s'est écrasée dans ce quartier ultra-violent.Une nouvelle vidéo, avec des images inédites et des discussions avec les développeurs, a été mise en ligne.