The Invincible, une nouvelle aventure cosmique

Publié le Mardi 13 juin 2023 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Cosmique, avec un s

Développé par Starward Industries et édité par 11 bit studios, le jeu The Invicible est un jeu d'aventure narratif en vue subjective, prévu pour sortir cette année sur PC, PS5 et Xbox Series.Dans le jeu, vous allez découvrir Yasna, une astrobiologiste, envoyée en mission scientifique pour étudier une nouvelle planète baptisée Regis III. Et la planète cache de lourds secrets…Quand tout l’équipage qui accompagne Yasna disparaît et quand des phénomènes scientifiques étranges apparaissent, elle va devoir chercher des réponses qui vont l’amener à repenser les notions même de vie, de mort et de l’évolution de l’humanité.Une nouvelle vidéo a été mise en ligne.