Blasphemous remet le couvert avec sa suite, Blasphemous 2 !

Publié le Mardi 13 juin 2023 à 11:35:00 par Inès Pouille

Le retour du roi !

Si la chaleur écrasante de l’été ne vous aura pas assommé d’ici le 24 août prochain, et si, au contraire, vous souhaitez davantage de raisons de souffrir le martyr, sachez que Blasphemous 2 saura vous offrir cette dose de masochisme supplémentaire !Dans ce nouveau metroidvania gothique, vous pourrez choisir votre degré de difficulté selon la console de votre choix, entre Nintendo Switch pour une ambiance caliente , PS5, Xbox Series X|S pour un petit mood de désert subsaharien, ou PC pour un avant-goût de la température moyenne de l’enfer directement dans votre salon. Qui dit mieux ?Entre autres, les nouveautés de cette suite impliqueront de nouvelles armes, la nouvelle capacité à améliorer les compétences des Pénitents, ce qui donnera plus d’options tactiques au joueur. N’hésitez pas à vous inscrire sur le site officiel afin de ne manquer aucune nouvelle sur le jeu, ou bien à suivre les comptes officiels sur Twitter Facebook et leur serveur Discord